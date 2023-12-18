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Gündem Bu destek yüzleri güldürdü: Manda yetiştiricilerine milyonluk destek geldi
Gündem

Bu destek yüzleri güldürdü: Manda yetiştiricilerine milyonluk destek geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:59:00 -
Bu destek yüzleri güldürdü: Manda yetiştiricilerine milyonluk destek geldi

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

Giresun’da 273 manda işletmesine 5 milyon 295 bin 250 TL destek ödemesi yapıldı
Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.
Giresun’da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne üye 273 işletmeye, bin 375 manda ve 279 malak için 5 milyon 295 bin 250 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretimi ve ürünlerinin arttığını söyledi.
Dünyada ekonomik durgunluk yaşanırken, il ekonomisine yaptıkları hem üretim hem de maddi katkının önemine vurgu yapan Geldi, “İlimizde 11 yıl önce kurulan birliğimiz güzel hizmetler gerçekleştirmektedir. Manda ıslah projesi kapsamında 273 işletme ve bin 375 manda,279 malak için toplam 5 milyon 295 bin 250 TL para işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bundan önceki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra da kurduğumuz üretim tesisi de kısa zamanda ilimizde bölgemize hizmet verecek şekilde faaliyete geçecektir. Tesisimizde manda sütü ürünlere dönüşerek, tüketicilere ulaşacaktır bu vesileyle tesisimizi çok önemsiyoruz çünkü üyelerimiz daha fazla kazanmayı, vatandaşlarımız da daha sağlıklı yaşamı hak ediyor” dedi.

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