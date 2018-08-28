Bu defa herkes kazanacak

Türkiye’nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güvenini bir kez daha ortaya koyan emlak sektörünün önde gelen firmaları, ilgili STK’lar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile tarihi bir kampanyaya daha imza atıyor. Bugün başlayıp ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor.

DEVLERDEN İŞBİRLİĞİ

Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İlbank Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Genel Başkanı Nazmi Durbakayım, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, TMB Başkanı Mithat Yenigün ile kampanyaya katılan şirketlerin yöneticileri basın toplantısıyla kampanyanın detaylarını kamuoyuna açıklayacak. Toplantıya Çevre-Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılması ve sektörün önünü açacak mesajlar vermesi bekleniyor.

BU DEFA BANKA YOK

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından kenetlenerek tüm sektörlere örnek olan inşaatçılar, 1 Ağustos 2016’da başlattıkları “Güçlü Türkiye-Güçlü Gayrimenkul” kampanyasının ardından, 1 Şubat 2017’de “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti”, 15 Mayıs 2018’de “Konutta Güç Birliği” kampanyalarına imza atmışlardı. Her kampanya sonunda güçlenerek ilerleyen sektör, Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymak için büyük bir fedakârlığa katlanarak bu defa herkesin kazanması için iki ay sürecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. Geçen ay sektörü temsil eden KONUTDER, GYODER, İNDER başkanları ile KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğünde Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin de katılımıyla yaptığı istişarenin ardından başlatılan görüşmeler neticesi kampanyanın detayları netleşmiş oldu. Bu seferki kampanyanın en bariz özelliği ise tüketicilerin bankalarla muhatap edilmemesi olacak.

İNDİRİM DE VAR, UZUN VADE DE

Bugün açıklanacak olan kampanyada son dakika sürprizi olmazsa yüzde 10 indirimin yanı sıra, yüzde 10 peşinat, yüzde 15’erlik iki ara ödeme ile geriye kalan yüzde 60’lık meblağın belli bir vade farkı ile 120 aya kadar taksitlendirilmesi söz konusu. Sektörün büyük bir fedakârlık göstererek başlattığı kazanç odaklı kampanyanın başarılı olması için katılımcı firmalar ilanları ile kamuoyunu bilgilendirecek.