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Gündem Bu da size ders olsun! CHP'de toplanan 6'lı masa, sessiz sedasız dağıldı
Gündem

Bu da size ders olsun! CHP'de toplanan 6'lı masa, sessiz sedasız dağıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:29:00 - 2023-05-29 01:38:45

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi’nin CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının gündem maddesinin ise seçim sonuçları olduğu öğrenildi.

Öte yandan Genel Başkanlar, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sırasıyla CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.

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