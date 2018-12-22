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Bu da düğün teröristi!

Suriye'den gelerek Adana'nın Ceyhan ilçesinde katıldığı düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yapan YPG'li terörist tutuklandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:01

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Suriye'de bir süre silahlı terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra Ceyhan'a gelen İbrahim Ali isimli şahsın bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığını saptadı.

Düğünlerde PKK marşı söyleyerek propaganda yaptı

Polis, yaptığı çalışmada zanlının düğünlerde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde marşı ve şarkılarını söyleyerek ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını belirledi. Bu tespitler üzerine yapılan baskınla zanlı evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada YPG saflarında savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:01
  1. Adana
  2. düğün teröristi

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