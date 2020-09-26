Yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinden bulunarak İstanbulluların gözünü boyayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmasının ardından skandallarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

İşçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ağaç katliamı yaptı. Bu rezalete karşı sessizliğe gömülen gezi çapulcularına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi.

Gökçek, "Gezi olaylarını sekiz ağacı bahane ederek yaptılar. 50 yıllık, 100 yıllık ağaçları katletmek resmen cinayet." dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu cinayetin kahramanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullanan Melih Gökçek, rezaleti "cinayet" olarak tanımladı.

İşte Gökçek'in sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

İstanbul Büyükşehir Belediye meclis Üyesi Hüseyin Coşkun aşağıdaki görüntüleri atmış.

Gezi olaylarını sekiz ağacı bahane ederek yaptılar.

50 yıllık, 100 yıllık ağaçları katletmek resmen cinayet.

Bu cinayetin kahramanı İmamoğlu. Bir ağaç dikme, kes aferin.