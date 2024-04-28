Bu çifte standart artık son bulsun

Sebahattin Ayan İstanbul

Uydurma delillerle hapse atılan 28 Şubat mazlumları cezaevinde çürürken popüler kültürün dayattığı fenomenler ve cuntacılar en ufak durumda doktor ve adli tıp raporuyla bir bir tahliye oluyor. Aralarında Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Saner ve Hakkı Kılınç’ın yer aldığı çok sayıda cuntacı tahliye edilirken önceki günde dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle salıverildi. Çifte standardı akit’e değerlendiren mağdur yakınları “aynı haklar bizim hastalarımıza da uygulansın, adalet herkesin hakkı” dedi.

Cuntacılar tahliye edildi

Öte yandan 28 Şubat sürecinde milli iradeyi hedef alan ve Müslümanlara kendi öz vatanlarında parya muamelesi yapan cuntacı paşalar “ileri yaş’ gerekçesiyle tutuklu oldukları cezaevlerinden bir bir tahliye olmuştu. Sağlık sorunları sebebiyle hükmü kesinleşmiş sanıklardan Çevik Bir 1 Ağustos 2022’de, Aydan Erol 1 Kasım 2022’de, Çetin Saner 9 Kasım 2022’de, Hakkı Kılınç 17 Şubat 2023’te tahliye edilmişti.

Konuyla ilgili akit’e konuşan Sivas mazlumu Bülent Düvenci’nin eşi Buket Düvenci, “Yıllardır uğraşıyoruz ama maalesef tahliye ettiremedik. Darbecilere, dolandırıcılara uygulanan adalet bizlere uygulanmıyor. Ne hastalık ne yaşlılık bizim akrabalarımızı çıkarmaya yetmiyor. Bizim davaya kulaklarını sağır gözlerini kör ettiler. Eşimde demans başlangıcı var. Bacaklarda kireçleme, tansiyonu var. Kalp kapakçığı yüzde 46 çalışıyor. Acilen by pass olması gerekiyor. Eşim daha yeni kalça protezi ameliyatı oldu. Tam iyileşmeden doktorun önyargıları yüzünden hemen cezaevine geri gönderildi. Bizim mahkumlarımıza yapılan muamele Ahmet Türk’e, Aysel Tuğluk’a uygulanmadı. Bu çifte standardın bir an önce son bulmasını devlet yöneticilerimizden istiyoruz. 31 yıl oldu” ifadelerini kullandı.

Bizlere de verilsin

28 Şubat mazlumlarından İsmail Şahbalta’nın kardeşi Serpil Pala da şunları söyledi: “Ağabeyim tam 21 yıldır zindanda. Biz ailecek, çeyrek asırdır ağabeyimden ayrıyız ve döneceği günü bekliyoruz. Ağır hastalıklarla mücadele ediyor. Yaşadığı acılara aldırmadan sabırla oğluna sarılacağı anın hayalini kuruyor. Abim de cezaevinde çok sayıda rahatsızlıkla boğuşuyor. Glokomi var, karaciğer, şeker, tansiyon hastalığı var. 28 Şubat cuntacılarına verilen hakların aynısı, mazlum mahkumlar için de istiyoruz. İslami değerleri korumak adına cezaevine düşmüş binlerce insan var. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan bir an önce adım atmalarını bekliyoruz. Lütfen artık sesimizi duysunlar. Bu sorunumuzu çözsünler.

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Hukuka aykırılık var

Konuyla ilgili gazetemize konuşan HAK-DER Başkanı ve 28 Şubat davasının avukatlarından Bülent Demir de, şunları ifade etti: “28 Şubat davasının avukatı, 28 Şubat’ta mağdur ve mazlum olan yüzlerce mazlumun avukatı olarak ifade etmek istediğim gerçekler şunlardır. 28 Şubat’ın mağduru mazlum olan cezaevinde yatan onlarca kardeşimizle ilgili sağlık gerekçesiyle tahliye kararı verilmemesi hukuka aykırıdır. Bununla ilgili birçok kişiye aynı uygulama yapılıyorken ve bu yasal bir hak iken 28 Şubat mağduru olarak cezaevinde bulunan ve sağlık koşulları son derece yetersiz olan rahatsız olan kişilerin hala cezaevinde tutuluyor olması kamu vicdanına da hukuka da ahlaka da aykırıdır. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada herkese ilişkin eşitlik kaidesine göre 28 Şubat Mağdurlarının da bu durumda olan kişilerin tahliyesiyle ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Bulunan yasal düzenlemenin de icra organları tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu konuda 28 Şubat mağdurlarının mazlumlarının yanındayız sürecin takipçisi olacağız. Bu kardeşlerimize destek vermeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz.”