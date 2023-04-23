Bu çiçekleri koparmanın cezası çok büyük

Yüksekova, Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, havaların ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçenin Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlığa giden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken, mezarlık içinde çiçek açan ters lalenin güzelliklerini de fotoğraflamayı ihmal etmiyorlar.

Hamdi Çavlı isimli vatandaş, "Bölgemizin simgesi olan her zaman olduğu gibi özel yerde yetişiyor. Genellikle mezarlık ve dağ yamaçlarında oluyor. Toplam bir aylık ömre sahiptir. Bu güllere kimsenin kesinlikle zarar vermemesini istiyoruz. Biz de mezarlığa geldik ölmüşlerimizi ziyaret ettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve bununla beraber yakında olsa da ters lalelerimizi de gördük. Özellikle Avrupa ülkelerinde bunları görmek için geliyorlar. Bu özel ve kısa ömürlü çiçeklere zarar vermeyelim. Aslında bu güzelliği görmek için herkes gelip yakından bakabilir" dedi.

Öte yandan bu çiçekleri kopartmanın cezası 244 bin 315 lira...