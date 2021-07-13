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Yaşam Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı
Yaşam

Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de, sağanak, kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 12:31:00 -
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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