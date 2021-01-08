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Yaşam Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı
Yaşam

Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:55:00 -
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, kuzeydoğu yönüne döndükten sonra, gece saatlerine doğru etkisini azaltması öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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