Bu bölgede Müslümanlar'a ev tutmak yasak

Münübe Yılmaz

Lübnan'ın Beyrut şehrindeki Hadat semtinde, Suriye ve Filistin'den gelen göçmenler ile beraber hızla artan Müslüman nüfus gerekçe gösterilerek, 2010 yılından bu yana Müslümanlar'ın ev kiralaması yasaklandı. 2010'da yürürlüğe giren yasaya göre Hadat'ta Müslümanların ev kiralaması ve emlak satın alması Müslüman nüfusun hızla artması ve Hristiyanların da bundan tedirgin olmasından dolayı yasak. Yasak sadece Hristiyanların sahip olduğu ev ve iş yerlerini kapsarken, Hadat'ta yaşayan Müslüman biri, evini başka bir Müslümana satabiliyor ya da kiralayabiliyor. Yasak sonrası bölgedeki Müslüman nüfusu yüzde 65'in aşağısında kalmış. Ülkedeki tirajlı gazetelerdne Al-Akhbar'ın baş editörü Abi Saab "Bir Lübnanlı olarak korkuya neden olabilecek bir durum göremiyorum. Kaynaşmak ve bir arada yaşamak bence Lübnan'ın tek kurtuluş reçetesi." derken, Cumhurbaşkanı Michel Aoun Müslümanlara yasak getiren kanunun en büyük savunucularından. 5 milyon nüfuslu Lübnan'da 1932'de yapılan nüfus sayımına göre ülkede Hristiyanların sayısı çoğunluktayken şu anda ibreler Müslüman nüfusunun sayıca fazla olduğunu gösteriyor. Tam olarak oranı bilinmese de şu anda Lübnan'ın üçte biri Hristiyan, üçte biri Sünni Müslüman ve geri kalan üçte biri de Şii Müslüman nüfustan oluşuyor.