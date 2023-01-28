Bu bir rekor! Tam 6 milyon 200 bin seçmen...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısının 6 milyon 200 bin olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Bu bir rekor" dedi ve AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile gerçekleştirdiği sohbeti köşesine taşıdı. Bursalı, yazısında şunları kaydetti:

"İkinci yüzyılın ilk seçimi olacak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısı 6 milyon 200 bin. Bu bir rekor. 20 yıllık iktidarı boyunca hem seçme hem de seçilme yaşında devrim yaratan ve gençlere yönelik politikalara özel önem veren Başkan Erdoğan ve AK Parti, seçimlere kadar gençlere yönelik okul, iş ve aş politikalarını artırarak devam ettirecek.

Partinin başarılı Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile geçenlerde Anadolu Yayıncıları Derneği'nin kahvaltısında bir araya geldiğimizde uzun uzun sohbet etme imkânı da bulduk. Kendisini İzmir'de, partinin il yönetiminde bulunduğu dönemden beri tanıyan bir gazeteci olarak yıllar içindeki başarısına da tanıklık ettiğim için çok rahat söyleyebilirim ki, yapılan bütün icraatta onun ve ekibinin çok büyük katkısı var.

Seçimlerin mayıs ayında yapılmasıyla ilgili muhalefet partilerinin bir eleştirisi olmuş, üniversitede eğitim gören genç seçmenlerin sınav dönemleri dolayısıyla oy kullanamayacağı iddia edilmişti. Bu konuda bir çalışma yaptıran İnan, seçimlerin tam zamanında yani 18 Haziran'da yapılması halinde tam 122 üniversitede, 14 Mayıs'ta yapılması durumunda sadece 10 üniversitede sınav dönemi olduğunu tespit etmiş. Yani muhalefetin iddiası tamamıyla çürütülmüş.

AK Parti'nin gençlik politikalarının emanet edildiği Eyyüp Kadir İnan ile bazı sanatçıların parti çalışmalarına yönelik ikili tutumunu da konuştuk. Çok anlamlı bir tespiti vardı: "AK Parti olarak her türlü vesayetle mücadele ettiğimiz gibi, sanat alanındaki vesayetle de mücadele ettik, ediyoruz. Bize gelince objektiflikten söz eden kimi sanatçılar, muhalefet partilerine geldiğinde ise son derece sübjektif olabiliyorlar. Bu ikili ve ikircikli tutumu anlamamız mümkün değil." "