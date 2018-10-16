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Bu bilgiler işinize yarayacak

Ev işlerini kolaylaştıracak püf noktaları sizler için derledik...

16 Ekim 2018 Salı 20:40
Bu bilgiler işinize yarayacak

● Havluları yıkamadan önce içine hafif tuz ve limon suyu katılmış ılık suya batırırsanız, hem daha çabuk hem de daha iyi temizlendiğini görecek ve renklerinin de bozulmadığını fark edeceksiniz.

● Çamaşır suyunu soğuk su ile karıştırarak kullanın. Çünkü sıcak su ile karıştırıldığında çok çabuk tesirini göstereceğinden çamaşırınızın bozulmasına sebep olabilir.

● Dikiş dikeceksiniz fakat bir türlü ipliği iğneden geçiremiyorsunuz. Kolayı var, elinizin altındaki kalıp sabunlardan istifade edebilirsiniz. İpliğin ucuna süreceğiniz sabun, ipliği sertleştirecektir. Böylelikle ipliği zorlanmadan iğneye geçirebilirsiniz.

● Yola çıkıyorsunuz. Valiz hazırlamak, hele temiz çamaşırlarınızın arasına ayakkabılarınızı yerleştirmek sizin için sorun oluyorsa, kolayı var. Ayakkabılarınızı valize duş bonesi içinde yerleştirebilirsiniz. Gittiğiniz yerde duş bonesine de ihtiyacınız olabilir..

● Yüzüğünüzün parmağınızda yeşil iz bırakmasından şikayetçisiniz. Bunun da çözümü elinizde. O kirlenmeyi önlemek için yüzüklerinizin içini şeffaf ojeyle kaplayıverin, olsun bitsin.

●Ayağınıza dar geldiğini hissettiğiniz babetlerinizi genişletmenin de bir pratik yolu var: Öncelikle kalın bir çorap giyip babetlerinizi giyin. Ardından saç kurutma makinesini birkaç dakika ayakkabılarınıza tutun. Sıcaklık geçene kadar ayakkabıları ayağınızdan çıkarmayın. Eğer yeterince genişlemediyse aynı işlemi birkaç kere tekrarlayın..

● Kolyelerinizin incecik zincirleri sık sık problem olabilir. Birbirlerine karışmasını önlemek için pipet kullanın. Her bir kolye zincirinin bir yarısını bir pipetten geçirip, diğer yerisi ile kilitleyin. Bu kadar kolay..

● Montlar kullanıldıkca tüylenir. Çirkin görüntü oluşturur. Ponza taşıyla montunuzdaki tüyleri toplayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:40
  1. püf nokta
  2. pratik bilgi

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