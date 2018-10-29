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Bu bilgiler bir gün işinize yarayabilir

İşinize yarayacak püf noktaları ve bilmeniz gerekenleri sizler için derledik...

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:05
Bu bilgiler bir gün işinize yarayabilir

Ütü suyunuzun içine biraz parfümünüzden sıkarsanız, çamaşırlarınız mis gibi kokacaktır.

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kararmasını önlersiniz.

Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

Çaya ayrı bir tat ve koku vermek istiyorsanız kavanozun içine, bir dilim elma ya da portakal kabuğu atın. Hatta çay demlerken portakal ve limon kabuğunu rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

Kahveyi buz kalıplarında dondurup sütün içine atabilirsiniz. Mideniz bulanıyorsa bir tutam toz kahve yiyin.

Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir.

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Parmağınıza kıymık batarsa... Zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın.

Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için, ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü yapmak daha kolay olacaktır.

Yumurtayı daha kolay soymak için kaynattığınız suya bir çay kaşığı karbonat eklemeniz kafidir.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:05
  1. püf nokta
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