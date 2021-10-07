Bu beyaza dikkat

Onsuz olmaz dediğimiz tuz, hiçte masum değil. Tuzun ana maddesi olan sodyum vücudumuzdaki sıvı dengesini düzenleme, oksijen ve besinlerin taşınması, sinirlerin elektrikle etkileşimi bakımından önemli işlevler görür. Yalnız düşük oranda tuz tüketimi kadar fazla oranda tüketilen tuzda çok zararlıdır.

Tuz fazla tüketildiğinde vücuda zararlar verir. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre Türkiye’de tuz tüketimi oldukça fazla. Tuz kullanırken dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyoruz aksi halde ciddi sorunlar hatta hastalıklar yaşayabilirsiniz.

Fazla tuz tüketiminin zararları;

Vücutta şişkinlik

Yüksek kan basıncı

El ve ayaklarda şişkinliğe yol açabilir

Böbrek hastalıkları

Eklem yangısı

Kemiklerde ağırı

Sık sık idrara çıkma

Akciğer hastalıklarına yol açabilir

Yorgunluk hissi yaşayabilirsiniz

Vücutta su kaybına neden olabilir

Sıvı dengesini ayarlamada sıkıntı yaşayabilirsiniz

Kan basıncında yükselme

Sizlere önerimiz; yemeklerinizde tuz kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Sofranıza tuzluk koymayın. Yemek pişirdikten sonra tuz koymak size daha çok fayda verir. Çok fazla tuz içeren gıdalardan uzak durun.