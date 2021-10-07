Bu beyaza dikkat
Onsuz olmaz dediğimiz tuz, hiçte masum değil.
Onsuz olmaz dediğimiz tuz, hiçte masum değil. Tuzun ana maddesi olan sodyum vücudumuzdaki sıvı dengesini düzenleme, oksijen ve besinlerin taşınması, sinirlerin elektrikle etkileşimi bakımından önemli işlevler görür. Yalnız düşük oranda tuz tüketimi kadar fazla oranda tüketilen tuzda çok zararlıdır.
Tuz fazla tüketildiğinde vücuda zararlar verir. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre Türkiye’de tuz tüketimi oldukça fazla. Tuz kullanırken dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyoruz aksi halde ciddi sorunlar hatta hastalıklar yaşayabilirsiniz.
Fazla tuz tüketiminin zararları;
- Vücutta şişkinlik
- Yüksek kan basıncı
- El ve ayaklarda şişkinliğe yol açabilir
- Böbrek hastalıkları
- Eklem yangısı
- Kemiklerde ağırı
- Sık sık idrara çıkma
- Akciğer hastalıklarına yol açabilir
- Yorgunluk hissi yaşayabilirsiniz
- Vücutta su kaybına neden olabilir
- Sıvı dengesini ayarlamada sıkıntı yaşayabilirsiniz
- Kan basıncında yükselme
Sizlere önerimiz; yemeklerinizde tuz kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Sofranıza tuzluk koymayın. Yemek pişirdikten sonra tuz koymak size daha çok fayda verir. Çok fazla tuz içeren gıdalardan uzak durun.