Bu belirtiler sizde varsa bipolar bozukluğa sahip olabilirsiniz! Bipolar bozukluk testi

Bipolar bozukluk nedir?

bipolar bozukluk diğer bir adıyla manik-depresif bozukluk kişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen bir psikolojijk-psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. bipolar bozukluk, kişinin manik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine sebep olabilir. bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında, psikologlar tarafından yapılacak değerlendirme büyük önem arz etmektedir.

bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir.

bipolar bozuklukta duygu durum atakları ileri seviyede değilse eğer yılda birkaç defa meydana gelebilir. çoğu insan duygu durum bozukluklarını fark edebilirken, ileri seviye bipolar bozukluğu yaşayanların bu durumu kendi kendine fark etmesi zordur.

bipolar bozukluk genetik aktarımla geçebileceği gibi, sonradan travmalar bağlı olarak da gelişebilmektedir. depresyondan şikayetiyle doktora giden kişilerin birçoğu gerçekte bipolar bozukluk yaşar.

Bipolar bozukluk testi

Bipolar bozukluk sizde de olabilir. Madde madde bipolar bozukluğu belirtilerine bakarak sizde olup olmadığına karar verin.

1. Çok fazla neşeli ya da hüzünlü olma hali

İnsanlar normal olarak bazen neşelenip bazen de hüzünlenir. Bu oldukça doğaldır. Ama ortada hiçbir neden yokken aniden neşelenmek veya hüzünlenmek bipolar bozukluğun işaretlerinden biridir. Özellikle bu durum süreklilik gösteriyorsa diğer belirtilere de bir göz atın.

2. Önemsiz şeyleri takıntı haline getirerek büyütmek ve mutsuz olmak

Hayatınızda büyük sorunlar olmamasına rağmen detayları kafaya takarak can sıkacak bir şeyler bulmak ve sürekli bunlar üzerinde düşünerek kuruntuya düşmek de bipolar bozukluk belirtileri arasındadır.

3. Bağımlılıklar

Bunaldığınız dönemlerde maddesel bağımlılıklara karşı koyamıyor ve içten içe bağımlı olduğunuz şeye daha fazla yöneliyorsanız bipolar olma ihtimaliniz yüksek demektir.

4. Uyku düzensizliği

Bipolar bozukluğun en belirgin özelliklerinden biridir çok az ya da çok fazla uyumak. Bunalımlı dönemlerde kendini daha fazla gösterir. Bir şeyi kafaya taktığınızda hiç uyuyamıyor, uyuduktan sonra 1-2 saat sonra uyanıyor ya da uyanmak istemeyecek derecede uyuyorsanız bipolar bozukluğa sahip olabilirsiniz.

5. Başlanan işlerin sonunun gelmemesi

Bu türden bir rahatsızlığınız varsa işleri genellikle yarım bırakırsınız. Kişi enerjisinin en üst seviyelerde olduğu zamanlarda bir işi ele alıyor ve tıkandığı anda depresyona girerek olumsuz duygularla kesip atıyorsa bipolar olabilir.

6. Alınan ani kararlar sonrası pişmanlık duymak

Hayatla ilgili önemli önemsiz anlık kararlar alarak sonrasından pişmanlık duyuyorsanız, kendinize, bipolar mıyım? diye sormalısınız. Örneğin aşırı ve gereksiz alışveriş yaptınız, yüklü miktarda bir parayı şans oyunlarına yatırdınız, patronunuza öfkelendiniz ve o an işi bıraktınız ya da ilişkinizi ufak nedenlerden dolayı bir anda bitirdiniz. Ve daha sonra yaptıklarınızın ne kadar anlamsız olduğuna karar verip pişman oldunuz. İşte bu gibi durumlar bipolar bozukluk belirtileri arasındadır.

7. Konsantre olamamak

En ufak bir problemde dikkat eksikliği yaşıyor ve tüm dikkatinizi kafanızdaki olumsuzluğa yönelterek çevreyle olan irtibatınızı kesiyorsanız bipolar bozukluğunuz olabilir.

8. Aniden düşünmek ve konuşmak

Daha önceden bu türden davranışlara sahip değilseniz, bu durum yeni yeni başladıysa, bipolar bozukluğun ilk belirtilerinin göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Kişi dinlerken bir anda seri şekilde konuşmaya başlar ve bu durum bir süre sonra karşı tarafın rahatsız olacağı hale dönüşür.

9. Çekingen bir yapıdayken bir anda öfkelenip etrafa dalaşmak

Ürkek, sessiz ve içe kapanık bir haldeyken bir anda sebepli sebepsiz halde etrafa sinirlenerek söylenmek ya da tartışmalara neden olmak da bipolar bozukluk belirtilerinden.

10. Aşırı alınganlık yapmak

Söylenen her şeyi yanlış anlayarak alınganlaşmak ve bunu belli etmek. Ayrıca herkesin arkanızdan konuştuğunu düşünerek gerçekte olmayan hislere kapılmak da bipolar bozukluğa sahip olabileceğinizi gösteriyor.

11. Aşırı öz güven ve kendini sevme hali

Bipolar bozuklukta iki uç noktadan bahsedilir. Bu durum kendinden nefret ederek güvensizlik hissi duymak ya da bir anda kendine fazla güvenerek en yüksek yerlere koymak olarak ifade edilir.

Yaşantımızda birçok zaman sorunlarla karşılaşır ve baş etmekte güçlük çekeriz. Zorluklarla nasıl mücadele ettiğimiz oldukça önemlidir. Bu süreçte saydığımız belirtilerden en az 3 tanesi sizde varsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Bipolar bozukluğun tam tedavisi olmasa bile hayatınıza olan etkileri önemli derecede azaltılabilir. Bu da ruhsal anlamda sizi, çevre ile olan ilişkilerinizi, özel hayatınızı ve dolayısıyla tüm yaşantınızı olumlu şekilde değiştirebilir.

Bipolar bozukluk nedenleri

Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir fakat bir kişinin bipolar tanısı alabilmesi için birçok durumun bir arada geliştiği faktörler olduğu belirtiliyor. Bu faktörler arasında; beyindeki kimyasal dengesizlikler, genetik aktarım ve tetikleyici faktörler yer almaktadır.

Beyindeki kimyasal dengesizlik

Bipolar bozukluğun, beyindeki kimyasal dengesizliklerin sonucu gelişebilir. Beynin fonksiyonlarını kontrol eden kimyasallara nörotransmiterler denir. Bir veya daha fazla nörotransmiterde bir dengesizlik varsa, bipolar bozukluk semptomları gelişebilir.

Genetik

Bipolar bozukluğun, genetiğe bağlı olduğu durumlarda vardır. Ailedeki birinci derece akrabalardan genetik aktarım sonucu kazanım yaşanabiliyor. Anne, baba veya kardeşte bipolar bozukluk olanların doktor kontrolüne gitmesi önerilmektedir. Bununla birlikte, bipolar bozukluktan tek bir gen sorumlu değildir. Bunun yerine, bazı genetik ve çevresel faktörlerin tetikleyici gibi davrandığı düşünülmektedir.

Tetikleyici unsurlar

Stresli durumlar veya yaşanan travmalar genellikle bipolar bozukluğu tetikleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Bunlar; bir ilişkinin bitişi, fiziksel, cinsel veya duygusal istismar, yakın bir aile üyesinin ya da çok sevilen birinin ölümü veya beyin travmaları da bipolar bozukluğu tetikleyebilir.

Bu tür yaşam değiştirici olaylar, bir insanın hayatında herhangi bir zamanda depresyon dönemlerine neden olabilir.

Bipolar bozukluk tedavi yöntemleri

Bipolar bozukluğun tedavi süreci hastanın hekimle olan iş birliği ve aile yakınlarının tedavi sürecindeki destekleri oldukça önemlidir. Atakların ciddi bir bölümünde hasta ne hissettiğini, ne yaşadığını ve kendisinde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini fark edemeyebilir. Bipolar bozukluğa sahip bir hasta ileri seviyelere kadar kendi durumundaki değişiklikleri gözlemleyemeyebilir.

Depresif dönemde hasta mutsuzluğundan, hayattan keyif alamamakta sürekli olarak yakınabilir ve hasta bunu anlayamayabilir. Fakat mani dönemde ise sıklıkla çevre tarafından fark edilen bir dönemdir. Bu dönemde atak dönemleri oldukça önemlidir.

Atak dönemlerinde hasta eğer depresif bir dönemdeyse genellikle antidepresanlarla duygu – durum düzenleyici ilaç tedavisi yapılır. Manik dönemde ise eğer psikotik belirtiler eşlik ediyorsa antipsikotiklerden faydalanılabilir.

Bipolar bozukluk atakların dışında kişinin normal hayatını sürdürebildiği bir hastalıktır. Tedavi süreci sadece ataklar geldiği zaman değil, atakların oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Duygu durum dengeleyici ilaçlar bu açıdan oldukça önemlidir.

Bipolar bozukluğa sahip hastalar bir süre sonra kendilerini iyi hissettikleri için ilaç kullanımını bırakmak isteyebilirler. Burada hasta yakınlarının, hastaya yaklaşımı oldukça önemlidir. Hastanın ilaç kullanımını destekleyici söylemlerde ve özellikle hastalığın atakları açısında aile yakınlarının farkındalığının yüksek olması oldukça önemlidir.

Kaynak: acıbadem