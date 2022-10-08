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Ekonomi Bu bankayla çalışanlar dikkat! Borçlar bir gecede iki katına çıktı
Ekonomi

Bu bankayla çalışanlar dikkat! Borçlar bir gecede iki katına çıktı

Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri bu sabah ekstrelere iki kez yansıdı. Bunu gören banka müşterileri bankayı telefon yağmuruna tutarken bankadan da yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:43:00 -
Bu bankayla çalışanlar dikkat! Borçlar bir gecede iki katına çıktı

Hesaplarından taksit ödemelerinde hatalı işlem olduğunu gören Akbank kullanıcılarını sorunu araştırmaya başladı. Bugün oluşan teknik arıza dolayısıyla vatandaşlar kredi kartı işlemlerinde sorun yaşadı.

Yaşanan sorun üzerine Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.
Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.
Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

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