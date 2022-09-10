Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır

Mason fotoğrafları ortaya çıkan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan konuşmasına tepkiler çığ gibi büyürken tarihçilerin bu konudaki açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

"Atatürk'ün Samsun yolculuğu Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur"

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, Milli Mücadele'nin ilk adımını, Sultan Vahdettin Han'ın yaveri M. Kemal Paşa'nın Samsun'a gidişini şöyle anlatıyor:

"Atatürk'ün Samsun yolculuğu Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur, bir kurmay operasyondur. En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmıştır. Atatürk'ün gizlice Samsun'a gittiği söyleniyor öyle bir şey yok.

Samsun belgeleri 1943’ten itibaren yayınlanmaya başlanmış, yayınlanmayan birçok belge tarafımdan neşredilmiş ve 16 Mayıs 1919’da 79 kişi ile beraber İstanbul’da Samsun’a gitmek üzere yola çıkan Bandırma Vapuru hakkında yolculuğun hazırlık aşamasından itibaren bütün ayrıntıları ortaya konmuştur. Belgelerden görülen, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a sadece kendi iradesi yahut Sultan Vahdettin’in talimatı ile değil, devletin kararı ile gittiği ve seyahatin bir devlet operasyonu olduğudur"

"Yayınlarsam ortalık karışır"

Öte yandan Bardakçı'nın "Sultan Vahdettin’in kendi el yazısı ile yazdığı hatıralar elimizde ama bazı kanunlar nedeniyle yayınlayamam. Yayınlarsam ortalık karışır." şeklindeki ifadeleri de sosyal medyanın gündeminde.