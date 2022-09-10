  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır
Tarih

Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır

CHP'li mason Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik kara propagandasının ardından Tarihçi Yazar Murat Bardakçı'nın "Atatürk'ün Samsun yolculuğu Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur" sözleri yeniden gündem oldu. Bardakçı ayrıca "Sultan Vahdettin’in kendi el yazısı ile yazdığı hatıralar elimizde ama bazı kanunlar nedeniyle yayınlayamam. Yayınlarsam ortalık karışır." demişti.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 23:59:00 - 2022-09-11 00:06:46
Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır

Mason fotoğrafları ortaya çıkan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan konuşmasına tepkiler çığ gibi büyürken tarihçilerin bu konudaki açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

"Atatürk'ün Samsun yolculuğu Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur"

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, Milli Mücadele'nin ilk adımını, Sultan Vahdettin Han'ın yaveri M. Kemal Paşa'nın Samsun'a gidişini şöyle anlatıyor:

"Atatürk'ün Samsun yolculuğu Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur, bir kurmay operasyondur. En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmıştır. Atatürk'ün gizlice Samsun'a gittiği söyleniyor öyle bir şey yok.

Samsun belgeleri 1943’ten itibaren yayınlanmaya başlanmış, yayınlanmayan birçok belge tarafımdan neşredilmiş ve 16 Mayıs 1919’da 79 kişi ile beraber İstanbul’da Samsun’a gitmek üzere yola çıkan Bandırma Vapuru hakkında yolculuğun hazırlık aşamasından itibaren bütün ayrıntıları ortaya konmuştur. Belgelerden görülen, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a sadece kendi iradesi yahut Sultan Vahdettin’in talimatı ile değil, devletin kararı ile gittiği ve seyahatin bir devlet operasyonu olduğudur"

"Yayınlarsam ortalık karışır"

Öte yandan Bardakçı'nın "Sultan Vahdettin’in kendi el yazısı ile yazdığı hatıralar elimizde ama bazı kanunlar nedeniyle yayınlayamam. Yayınlarsam ortalık karışır." şeklindeki ifadeleri de sosyal medyanın gündeminde.

Vahdettin’e iade-i itibar
Vahdettin’e iade-i itibar

Aktüel

Vahdettin’e iade-i itibar

Mustafa Kemal’e öyle, Sultan Vahdettin’e böyle
Mustafa Kemal’e öyle, Sultan Vahdettin’e böyle

Gündem

Mustafa Kemal’e öyle, Sultan Vahdettin’e böyle

Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog
Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog

Gündem

Samsun’a nasıl çıkıldı? İşte Mustafa Kemal ve Vahdettin Han arasındaki diyalog

Bu bilgiler ders kitaplarında yok! İşte Vahdettin, Mustafa Kemal ve 19 Mayıs gerçekleri
Bu bilgiler ders kitaplarında yok! İşte Vahdettin, Mustafa Kemal ve 19 Mayıs gerçekleri

Gündem

Bu bilgiler ders kitaplarında yok! İşte Vahdettin, Mustafa Kemal ve 19 Mayıs gerçekleri

Osmanlı'ya hakaret yağdıran mason Tunç Soyer, Yunan işbirlikçisi çıktı! Anlaşma yapmış
Osmanlı'ya hakaret yağdıran mason Tunç Soyer, Yunan işbirlikçisi çıktı! Anlaşma yapmış

Gündem

Osmanlı'ya hakaret yağdıran mason Tunç Soyer, Yunan işbirlikçisi çıktı! Anlaşma yapmış

Yunan aşığı Tunç Soyer’e İlber Ortaylı’dan cevap: ‘Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum’
Yunan aşığı Tunç Soyer’e İlber Ortaylı’dan cevap: ‘Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum’

Gündem

Yunan aşığı Tunç Soyer’e İlber Ortaylı’dan cevap: ‘Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum’

Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!
Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!

Gündem

Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23