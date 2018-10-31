Bu araçla şehir şehir geziyordu... Sonunda yakalandı!

Habertürk'ün haberine göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren ve müebbet hapse mahkum olan Mustafa Yetgin'e olayda kullandığı şarjörlü ruhsatsız av tüfeğini internet üzerinden M.B.'nin sattığını belirledi. M.B.'nin internet üzerinden sürekli silah satışı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

M.B.'nin cinayette kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğinin bir benzeri ile birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeğinin satışını yapmaya hazırlandığını belirleyen jandarma ekipleri harekete geçti. M.B.'nin kullandığı araç Beyşehir ilçe çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramada silah sevkiyatı için özel olarak yapılmış raflarda yasa dışı üretim olan 40 tabanca kabzalı pompalı ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca kabzalı çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca kabzalı ruhsatsız av tüfeği, tek kırma av tüfeği, 19 adet yiv/set açılmış tabanca namlusu ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeklerinin internet yoluyla ya da il il Türkiye'yi gezerek pazarlamasını yaptığı öne sürülen şüpheliye ait araçta ele geçirilen yasa dışı silahlara el konuldu. M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.