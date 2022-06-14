Bu ankete Ümit Özdağ bile "Hadi lan oradan" der! Yok devenin nalı

"Sözcü'nün yavrusu" Korkusuz gazetesi yazarı ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, şıracının şahitliğine soyundu. Adı sanı duyulmamış Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin 26 bölgede 1800 kişiyle yaptığı araştırmasını bugünkü köşe yazısına taşıyan Yarkadaş, ırkçı Ümit Özdağ'ın oy oranıyla ilgili kullandığı ifadelerle komik duruma düştü.

Yarkadaş'ın paylaştığı sözde ankete göre, sığınmacı ve göçmenlere ilişkin tutumuyla dikkatleri çeken Özdağ'ın Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4.1’e yükseldi.

Yine ankete göre, Zafer Partisi oylarının yüzde 27’sini İyi Parti, yüzde 26.6’sını MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de yüzde 14.9, AKP’de ise yüzde 11.3 olarak görülüyor.