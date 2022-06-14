  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bu ankete Ümit Özdağ bile "Hadi lan oradan" der! Yok devenin nalı
Siyaset

Bu ankete Ümit Özdağ bile "Hadi lan oradan" der! Yok devenin nalı

"Sözcü'nün yavrusu" Korkusuz gazetesi yazarı ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, şıracının şahitliğine soyundu. Adı sanı duyulmamış Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin 26 bölgede 1800 kişiyle yaptığı araştırmasını bugünkü köşe yazısına taşıyan Yarkadaş, ırkçı Ümit Özdağ'ın oy oranıyla ilgili kullandığı ifadelerle komik duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:36:00 -
Bu ankete Ümit Özdağ bile "Hadi lan oradan" der! Yok devenin nalı

"Sözcü'nün yavrusu" Korkusuz gazetesi yazarı ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, şıracının şahitliğine soyundu. Adı sanı duyulmamış Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin 26 bölgede 1800 kişiyle yaptığı araştırmasını bugünkü köşe yazısına taşıyan Yarkadaş, ırkçı Ümit Özdağ'ın oy oranıyla ilgili kullandığı ifadelerle komik duruma düştü. 

Yarkadaş'ın paylaştığı sözde ankete göre, sığınmacı ve göçmenlere ilişkin tutumuyla dikkatleri çeken Özdağ'ın Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4.1’e yükseldi.

Yine ankete göre, Zafer Partisi oylarının yüzde 27’sini İyi Parti, yüzde 26.6’sını MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de yüzde 14.9, AKP’de ise yüzde 11.3 olarak görülüyor.

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23