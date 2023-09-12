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Siyaset

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:14:00 -
Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararıyla ilgili MetroPOLL yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre İYİ Parti seçmeninin yüzde 75'i seçimlere kendi adayları ile girmek istiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söylemesi gündemdeki yerini koruyor.

CHP'de soğuk duş etkisine yol açan ve yerel seçimlerde dengeleri değiştirecek olan karar, bu kez seçmene soruldu.

Kamuoyu araştırma şirketi MetroPOLL, 28 ilde 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1801 kişiye "İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu sordu. 

Sonuçların partilere göre dağılımını MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti seçmeninin yüze 75'i destekliyor

Listeyi aktaran Sencar, "İyi seçmeninin %75’i seçimlere kendi adayları ile girmek istiyor." ifadelerine yer verdi.

 

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Yorumlar

Paşa M.G

Daha taviz koparıp CHP den daha çok BB ve M.U koparma. Bak secmenimizde istemiyor. Tek gireceğim falan hikaye. Seçim zamanı gelince bu iktidarı devirmek için Başka fırsat olmayacak der çıkar işin içinden.
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