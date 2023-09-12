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Medya Bu anket çok ama çok konuşulur! Bunu hiç kimse tahmin bile etmemişti
Medya

Bu anket çok ama çok konuşulur! Bunu hiç kimse tahmin bile etmemişti

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:14:06 - 2023-09-12 14:14:05
Bu anket çok ama çok konuşulur! Bunu hiç kimse tahmin bile etmemişti

Betimar Araştırma'ya göre, CHP seçmeni, CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in kazanacağını düşünüyor.

Betimar Araştırma'ya göre, CHP seçmeni, CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in kazanacağını düşünüyor.

6-7 Eylül arasında bin 570 seçmen üzerinde yapılan Betimar araştırması, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlere tek başına gireceğini açıklamasına ve CHP Genel Başkanlığı için, "Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu" sorusuna yanıt aradı. 

Anketi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; Betimar, önce Meral Akşener’in ittifakta yer almayacakları açıklamasını sordu. Ankete katılanların yüzde 41,3’ü yanlış bulduğunu söyledi. Doğru bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31,4’te kalırken "pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor" diyenlerin oranı ise yüzde 15,9 çıktı. Yüzde 11,4’lük bir kesim ise, "cevap yok" dedi. İyi parti seçmeninin yüzde 19,8’i de Akşener’i doğru bulmadığını söyledi. Akşener’in bu çıkışına partisinin desteği yüzde 66 çıktı.

Kılıçdaroğlu-Özel

Ankete katılanlara, "Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki gerçekleşecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır?" diye soruldu. Yüzde 49,3’ü Kılıçdaroğlu derken, Özel diyenlerin oranı yüzde 38,2 çıktı. Yüzde 12,5’lik bir kesim ise kararsız olduğunu belirtti.

Betimar, "Kılıçdaroğlu mu Özel mi kazanır" sorusunu bir kez de CHP seçmenine sordu. CHP seçmeni ise, "Özgür Özel kazanır" dedi. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43,3’ü "Kılıçdaroğlu kazanır" derken, "Özgür Özel kazanır" diyenlerin oranı yüzde 47,6 çıktı. Yüzde 9,1’lik bir seçmen ise cevap vermemeyi tercih etti.
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