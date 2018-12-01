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Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!

Gün içinde daha enerjik olmak için bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, bu hakkında önemli bilgiler verdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:16
Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!

Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, vücudumuzu yorgun düşüren hatalı alışkanlıklarımız hakkında bilgi verdi.

UYKUSUZ KALMAK

Hücrelerin onarımından ve yenilenmesinden sorumlu olan melatonin karanlık ortamlarda, ortalama olarak 23.00-05.00 saatleri arasında salgılanıyor. Az uyuyan kişilerde ise yetersiz ve düzensiz salgılanarak yorgunluğa yol açıyor.

Gece uyurken vücudumuz enerji tüketmeye devam ediyor. Karaciğerde biriken enerji deposu kısmen boşalıyor.

KAHVALTIYI İHMAL ETMEK

Eğer sabah kahvaltı atlanırsa veya gelişigüzel yapılırsa, bu durumda enerji deposu yeterli yakıtı alamadığı için kan şekeri düşüyor ve kişi gün boyunca kendini yorgun hissediyor.

KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİ

Birçoğumuz günün erken saatlerinde kahve ve çay gibi kafeinli içecekleri tercih ediyoruz. Oysaki bu alışkanlık güne enerjik başlamamızı sağlasa da kafein birikimi vücutta negatif enerji yarattığı için ilerleyen saatlerde huzursuzluk ve halsizliğe yol açıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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