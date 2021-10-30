Bu "adi yaşam formalarına" çok şahit olduk! "AKM'yi yenilemeye ne gerek vardı" dedirten paylaşım

yeniakit.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli bir törenle "Atatürk Kültür Merkezi"nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

Yıllarca "AKM’nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapıp yaygara koparanlar sessizliğe gömülürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine olan nefretiyle tanınan "Gezi"zekalı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yine rezil bir paylaşımda bulundu.

Daha önce "Kinle ve nefretle çürümeye bıraktıktan sonra bir inat uğruna yıktılar AKM'yi... Unutma!" şeklinde provokatif bir paylaşımda bulunan Üzümcü, salya akıtarak hakaret diline başvurdu.

Böyle nankörlük görülmedi

Gezi Kalkışmasında en ön saflarda boy gösteren oyuncu müsveddesi Levent Üzümcü, görülmemiş bir nankörlük örneği sergiledi.

Ne kadar aşağılık bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyan Üzümcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halkın parasıyla, halkın arazisine, halk adına yapılan ve hayatları boyunca içerisine girmeyecekleri AKM üzerinden bana çomar saldırısı yapıyorlar. İlk defa çökmemiş, çalmamış ve doğru olmayı bir zafer gibi göstermeye çalışıyorlar. Evren sizin kadar âdi yaşam formlarını görmedi."

Öte yandan Üzümcü'nün söz konusu rezil paylaşımı "AKM'yi yenilemeye ne gerek vardı" dedirtti.