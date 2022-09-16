Bu adamın nasıl bu hale geldiğini tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyunca şok olacaksınız

Birleşik Krallık'ta evinde oturup video oyunu oynayan kişiye yıldırım çarptı. Hastaneye kaldırılan Aidan Rowan, kazayı ucuz atlattı.

Bulunduğu odaya gelen eşinin "Gelen kokunun ne olduğunu sorduğunu" anlatan Rowan, "Yanan bendim" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki Rowan, Metro'ya yaptığı açıklamada 5 Eylül akşam saatlerinde oturma odasında ünlü oyun Stray'i oynadığını söyledi. Stray, oyuncular kıyamet sonrası dünyayı bir kedinin bakış açısından deneyimliyor.

Rowan, zamanını PlayStation'la geçirirken dışarıda gök gürültüsü olduğunu ifade etti. Birden yüksek sesli bir çatırtı duyduğunu söyleyen Rowan, "Her yerimi ağır bir his kapladı. Bunun ardından sağ kolumda, şimdi yanıkların olduğu yerde yakıcı bir sıcaklık hissettim" dedi.

Rowan, yaklaşık bir dakika sonra kendine geldiğini ve eşi Aaron'ı çağırdığını belirterek, "Gelen kokunun ne olduğunu sordu. Yanan bendim. Beni hastaneye götürmeleri için ailesini aradı. Kolumun kabardığını görebildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Hastaneye gittikten sonra Aaron, eşine yıldırım çarpma ihtimali olduğundan bahsetti. Rowan o anları, "Aceleyle değerlendirme odasına götürüldüm. Yıldırım çarpması gibi durduğunu söylediler. Farklı bölümlerden 9 doktor bana bakmaya geldi" sözleriyle anlattı.

Kalbinin takip edildiğini ve kan testleri yapıldığını ifade eden Rowan, birkaç saat sonra taburcu olduğunu belirtti. Doktorlar, yıldırımın sudan ve pencereden sektiğini tahmin ediliyor.