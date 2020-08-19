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Gündem Bu adamı durdurun! Yine aynı yer yine aynı olay
Gündem

Bu adamı durdurun! Yine aynı yer yine aynı olay

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir adamın cüzdanını çalmaya çalışırken görüntülenen adam yine ortaya çıktı. Şahıs, yine Kadıköy'de bir adamın cüzdanını almaya çalışırken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:09:00 -

İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir cepçiliğin ortaya çıkan görüntüleri izleyenlere 'Pes' dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir adamın cüzdanını çalmaya çalışan kişi yine ortaya çıktı.

Yine aynı yerde

Kadıköy'de uyuyan bir adamın cüzdanını almaya çalışırken görüntülenen kişi yine Kadıköy'de cepçilik yaparken kameralara yakalandı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydederken, görüntüler izleyenlere 'Pes' dedirtti.

Yakalayın bu adamı

Kameraya kaydedilen görüntülerde, şahıs yine bankta uyuya kalmış bir adamın yanına oturuyor. Çevredeki kişilere aldırış etmeyen şahıs, uyuyan adamın ceplerini karıştırıyor ve cüzdanını almaya çalışıyor. Görüntüler sonrası vatandaşlar emniyet güçlerine seslenerek Kadıköylüleri tedirgin eden bu şahsın yakalanması çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Kim yakalayacak hadi yakalandı hakimi savcısı ifadesini alıp salıverecek yetmeyecek hayasızca verdiğimiz vergilerden aldığı maaşla rakı içip evlatlarına yedirecek devam edersem çıkar bir it hakkımda davada açar
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paramech

Bence o çevredekiler yakalayıp elini kırsın. Ama düzgün kaynamayacak şekilde!
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