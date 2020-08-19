Bu adamı durdurun! Yine aynı yer yine aynı olay

İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir cepçiliğin ortaya çıkan görüntüleri izleyenlere 'Pes' dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir adamın cüzdanını çalmaya çalışan kişi yine ortaya çıktı.

Yine aynı yerde

Kadıköy'de uyuyan bir adamın cüzdanını almaya çalışırken görüntülenen kişi yine Kadıköy'de cepçilik yaparken kameralara yakalandı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydederken, görüntüler izleyenlere 'Pes' dedirtti.

Yakalayın bu adamı

Kameraya kaydedilen görüntülerde, şahıs yine bankta uyuya kalmış bir adamın yanına oturuyor. Çevredeki kişilere aldırış etmeyen şahıs, uyuyan adamın ceplerini karıştırıyor ve cüzdanını almaya çalışıyor. Görüntüler sonrası vatandaşlar emniyet güçlerine seslenerek Kadıköylüleri tedirgin eden bu şahsın yakalanması çağrısında bulundu.