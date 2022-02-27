Bu adama güvenip yaya kalmayın! ‘Balonist’ Selçuk Geçer yine doların ateşini yaktı

Ekonomist diye geçinen ve, “Dolar 30 TL hatta 50 TL bile olabilir” diyerek kendi mahallesindekileri dolar almaya teşvik eden Selçuk Geçer, doların 18’den aşağı inmesiyle rezil olurken, ona güvenip evini arabasını satarak dolar alanlar ise yaya kaldı. “Ne olacak bizim halimiz” diye kara kara düşünüp felaket haberleri bekleyen muhalifleri gazlamaya devam eden Geçer, yaşananlardan utanmayıp yine, “Dolar fırlayacak” algılarına başladı.

Selçuk Geçer, YouTube kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dolar için sözde tahminini açıkladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizin derinleşmesi halinde Türkiye'de, enflasyonun, akaryakıt ve döviz fiyatlarının yükseleceğini savunan Geçer, 'Doların krizin boyutlarına göre yükseleceğini' söyledi.

14 lira hattının kırılmasının 15 lirayı tetikleyeceğini ileri süren Geçer, dolar kurunun 16, 17 ve 18 bulacağını iddia ederek her zamanki algı operasyonuna devam etti. Doların 18 liraya çıkacağı takdirde düşmeyeceğini de savunan Geçer, "Hatta 18 lirayı da aşabilir" dedi.

Geçer, AK Parti’nin cari açığı ve ödemeler dengesindeki sözde problemleri turist gelirleri ile kapatmayı planladığını ifade ederek, turizmden 30 milyar dolar beklendiğini ancak bu planın bozulduğunu iddia etti.

Geçer “Ukrayna krizi turizmi ciddi biçimde etkileyecek. Ukrayna ve Rusya'dan turist akını keskin şekilde azalacak. Bu ülkelerden 7 milyon turist geliyordu. Bu da 15 milyar dolar para demekti. Avrupa ülkelerinde de iptaller olabilir, Bu da azalmalara neden olabilir. Yani neredeyse 30 milyar dolarlık beklenti yerine sadece 7 milyar dolar gibi bir para gelecek” ifadelerini kullandı.

Geçer, bu durumun da kur şokuna neden olabileceğini vurguladı.