Bu adam ne zaman Türkiye’yi düşünecek? Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş'tan bakın ne istedi
Türkiye'nin onlarca problemle mücadele ettiği yoğun gündemine karşın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmacıları için talepte bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.
Kılıçdaroğlu'na ziyarette TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır eşlik etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikirlerini Meclis Başkanı'na aktardıklarını belirterek, "Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak kendilerine düşüncelerimizi aktardık. Sayın Kurtulmuş da dikkatle dinledi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kendisine takdim ettik" dedi.