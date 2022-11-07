Bu adam İlahiyatçılara İslam tarihi öğretiyor!
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı, yüce Kur'an'da Tebbet Suresi'nde lanetlenen Ebu Leheb'i güzelledi. Balcı, Ebu Leheb'in Efendimiz'e (sav) hiçbir kötülük yapmadığını öne sürdü.
Yeniakit.com.tr
Üniversitelerin İlahiyat fakültelerinde eğitim veren bazı öğretim üyeleri sapkın fikirleri ile öğrencileri zehirlemeyi sürdürüyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik ahlak dışı sözlerinden sonra, bu sefer de On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı'dan Ebu Leheb güzellemesi geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Balcı, Tebbet Suresi'nde lanetlenen Ebu Leheb'i şöyle savundu:
Ebu Sufyan ve Ebu Leheb
*Mekke döneminde Hz.Muhammed'in en büyük düşmanları arasında gösterilir
*Hangi kötülüğü yaptılar diye sorulsa somut örnek bulamazsınız
*Sadece Ebu Leheb'in Ukaz'da Resulullah'ın arkasından gidip onu yalanladığı anlatılır. Başka örnek yok.
Tebbet Suresi Meali: