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Bu acıya yürek dayanmaz! 4 günlük bebeklerini ölü buldular

Erzincan'da bir çift, sabah uyandıklarında yanlarında uyuyan dört günlük bebeklerinin cansız bedeniyle karşılaştı.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:41
Bu acıya yürek dayanmaz! 4 günlük bebeklerini ölü buldular

Erzincan'da annesinin yanında uyuyan 4 günlük bebek ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir çift, 4 gün önce ikinci çocuğunu kentteki bir hastanede dünyaya getirdi.

Yunus Emre Mahallesi 568 Sokak'taki evine gelen çift, sabah uyandıklarında bebeklerini hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulundu

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin anne ve babası, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Annenin, bebeğini gece ağlayınca emzirmek için beşikten yanına aldığını, uyuyakaldıklarını, sabah uyanınca hareketsiz olduğunu fark ederek yakınlarına haber verdiklerini söylediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:41
  1. Erzincan
  2. Yunus Emre Mahallesi
  3. 112 Acil Servis
  4. Erzurum Adli Tıp Kurumu
  5. polis merkezi
  6. ölü bulunan bebek

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