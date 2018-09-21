BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”

BTSO, uygun vade ve ödeme koşulları ile oda üyelerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi desteği sunulacak. 8 banka işbirliğiyle yapılacak Nefes Kredisi için başvurular dün başladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 41 bini aşkın üyeye sahip odanın KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ne Türkiye’de en fazla katkı sağlayan odalardan olduğunu belirtti. Burkay, “BTSO olarak KOBİ’lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Özellikle Nefes Kredisi yatırımcısına her zaman güven veren Türkiye’nin büyüme yolculuğuna da katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.