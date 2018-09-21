THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Nefes Kredisi’ni bir kez daha üyelerinin kullanımına sundu.

21 Eylül 2018 Cuma 14:25
BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”

BTSO, uygun vade ve ödeme koşulları ile oda üyelerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi desteği sunulacak. 8 banka işbirliğiyle yapılacak Nefes Kredisi için başvurular dün başladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 41 bini aşkın üyeye sahip odanın KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ne Türkiye’de en fazla katkı sağlayan odalardan olduğunu belirtti. Burkay, “BTSO olarak KOBİ’lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Özellikle Nefes Kredisi yatırımcısına her zaman güven veren Türkiye’nin büyüme yolculuğuna da katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:25
  1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havada kriz! İngiliz ve Fransız jetleri Rus jeti için havalandı
    1. Havada kriz! İngiliz ve Fransız..
    2. UEFA, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasını..
    3. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    4. Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler..
    5. Tümer Metin: Para için oynasaydınız
    6. Bekçi ile polis araya girdi!..
    7. Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz'le..
    8. Lavrov: İdlib için anlaşma sağlandı
    9. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    10. İthalatta koruma önlemleri çelik..
    11. Avrupa Birliği İngiltere'yi uyardı:..
    12. EURO2024 adaylık dosyamız belli oldu
    13. Ticaret Bakanı Pekcan, TEKNOFEST'te
    14. Recai Kılıç Erciyes Üniversitesi..
    15. Amerika'nın teröristlere yardımı..
    16. Manisa'da İYİ Parti’de istifa depremi
    17. Türkiye'den kritik bor adımı!
    18. Instagram'a yeni özellik!
    19. BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”
    20. “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tavrı ve..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!