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BTP’li Özkar’dan domates vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis Ziraat Odası ziyaretinde, güneş enerji panelleri ve seracılık projeleri sayesinde Kilisli vatandaşların kış aylarında domates, biber gibi sebzeleri 1 liradan tüketebileceklerini iddia etti.

19 Mart 2019 Salı 14:25
BTP’li Özkar’dan domates vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis Ziraat Odası ziyaretinde, güneş enerji panelleri ve seracılık projeleri sayesinde Kilisli vatandaşların kış aylarında domates, biber gibi sebzeleri 1 liradan tüketebileceklerini iddia etti.


BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, belediye olarak tarımsal alanda hayata geçirecekleri projeleri Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ve Genel Sekreter Ümit Deli’yi ziyareti esnasında anlattı. Kuracakları güneş tarlaları ile çiftçiye indirimli elektrik sağlarken, aynı zamanda seralar ile Kilisli çiftçilere yeni kazanç kapıları açacaklarını ifade eden Özkar, projelerinin ayrıntılarını şu şekilde açıkladı, “Hibrit tohumlar insanımızı hasta ediyor. Vatandaş bunu düzeltemez ve önleyemez. İlk olarak belediye bünyesinde yerli tohumların üretileceği, Tohumculuk Müdürlüğünü kuracağız. Eski ve yerli tohumlarımız tekrar üretime girecek” diye konuştu.


"Güneş panelleri ve seralar Kilis tarımına hayat verecek"


Yılın büyük bir bölümünde güneş alan Kilis’e güneş panelleri kuracaklarını belirten Özkar, “Güneş tarlaları sayesinde elde edeceğimiz elektrikle, seracılığın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacağız. Böylelikle halkımıza ucuz domatesi, ucuz biberi, ucuz patlıcanı, ucuz salatalığı sağlamış olacağız. Bugün ürünlerin tamamındaki pahalılığının sebebi maliyettir. Yani bugün Antalya’dan buraya ürün gelirken nakliyeden dolayı fiyat üstüne fiyat biniyor. Biz belediye olarak tarıma ve çiftçiye destek vereceğiz. Artık Kilisliler kendi şehrindeki seralarda yetişen ürünleri ucuza yemenin zevkini yaşayacak” dedi.


Projenin Kaynağı Milli Ekonomi Modeli’dir


Bu projelerin, Prof. Dr. Haydar Baş’ın sahibi olduğu Milli Ekonomi Modeli’nin tarımsal uygulamaları arasında yer aldığı vurgulayan BTP Adayı Özkar bir başka projesini de "Ayrıca biz Kilis’e ürün alım garantisi getiriyoruz. İlk etapta çiftçimizin ürettiği üzümlerin tamamını alma sözü veriyoruz. Üzümlerden gün pekmezi, üzüm sucuğu ve bastık gibi mamuller üretip satacağız. Milletvekillerimiz ve belediye, bu ürünleri dünyaya satmak için çalışacak. Bu uygulamalarla birlikte büyük bir istihdam oluşturacağız” ifadesini kullandı


Kilis Ziraat Odası ziyareti esnasında mayınla saha konusunun açılması üzerine fikirlerini paylaşan Özkar, “Yaklaşık 75 yıldan bu yana bakir olan tam 36 bin 200 hektar mayınlı arazimiz var. Bu topraklarda organik tarım yaptığınızı düşünün. Burada üretilen ürünleri almak için bırakın Türkiye’yi dünya ülkeleri sıraya girer” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:25
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