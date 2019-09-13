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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

13 Eylül 2019 Cuma 22:28
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sağ bacak üst arka adalesinde ağrı hisseden Sakıb Aytaç'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda birinci derece kas zorlanması ve zar yırtığı tespit edildiği, planlanan tedavisinin tamamlandığı ve futbolcunun takımla saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sezon başı kampı sırasında sol diz dış menisküsünden yaralanan Yiğithan Güveli'nin ağrılarının devam etmesi üzerine yapılan cerrahi konsültasyonlar ve radyolojik tetkikler sonucunda menisektomi operasyonu uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporcumuzun rehabilitasyon periyodunun yaklaşık 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Trabzonspor maçında sakatlanan sporcumuz Gökhan Töre'nin fizik tedavisi sağlık ekibimiz tarafından ön görülen program doğrultusunda devam etmektedir. Alanyaspor maçında sol kasık adalesinden yaralanan ve yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve 2. derece yırtık tespit edilen sporcumuz Moryke Fofana ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başlamıştır."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:28
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