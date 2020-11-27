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Aktüel Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı
Aktüel

Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:55:01 -
Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, mülteci derneklerinin temsilcileri ve düzensiz göçmenler, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonunun çağrısıyla Art Loi meydanında toplanan bir grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

"Kağıtsız" olarak tanımlanan ve başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini, çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Brüksel'de her hafta gösteri yapan göçmenler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel’de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" ilticacının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.

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