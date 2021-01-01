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Aktüel Brüksel'de araçlar için hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü
Aktüel

Brüksel'de araçlar için hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:06:25 -
Brüksel'de araçlar için hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de şehir içi trafikte araçlar için hız sınırı 30 kilometreye indirildi.

Yeni kural 2021'in ilk günü itibarıyla yürürlüğe girdi. 30 kilometrelik hız limiti bazı ana yollar dışında şehrin tamamında uygulanacak.

Şehir genelinde bulunan onlarca kamera, sürücülerin kuralı ihlal edip etmediğini denetleyecek. Zaman içinde kamera sayısı artırılacak.

Brüksel bölgesinde, yeni kurala uyulmasını sağlamak amacıyla yollara hız limitlerini gösteren levhalar ve boyalı yol işaretleri eklendi.

Brüksel Başkent Bölge Hükümetinin trafik ve yol güvenliğinden sorumlu bakanı Elke Van den Brandt, bu uygulamadaki amacın daha fazla ceza kesmek değil, şehir içinde kazaları azaltıp güvenliği artırmak olduğunu söyledi.

Brüksel'i 2030'a kadar daha az araç, daha fazla yaya ve bisiklet trafiği olan bir şehir haline getirmek istediklerini aktaran Van den Brandt, araçların düşük hızda seyretmesiyle gürültü kirliliğinin de yüzde 50'ye varan oranlarda azalacağını belirtti.

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