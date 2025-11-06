Brugge-Barcelona maçında gol şovu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı Victor Osimhen’in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup ederek gecenin en net skorlarından birine imza attı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.

"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

BRUGGE VE BARÇA BERABERE KALDI

Gecenin en gollü mücadelesinde ise Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı. Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Nicolo Tresoldi, 17 ve 63. dakikada Carlos Borges kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 8. dakikada Ferran Torres, 61. dakikada Lamine Yamal ve 77. dakikada Christos Tzolis kendi kalesine attı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Galatasaray: 0-3

Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1

Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-3

Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan): 2-1

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya): 0-1

Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-0