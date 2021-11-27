Brownie Cheesecake nasıl yapılır?

Brownie Cheesecake bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Brownie için Malzemeler

115 gr. tereyağı

150 gr. bitter çikolata

2 adet yumurta

1 + ¼ su bardağı toz şeker – 200 gr.

3 – 4 damla vanilya özütü

1 tutam tuz

½ su bardağı un – 50 gr.

Cheesecake Harcı için Malzemeler

1 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker – 75 gr.

250 gr. labne peyniri – süzülmüş

100 gr. mascarpone peyniri

3 – 4 damla vanilya özütü

Üzeri için Malzemeler

1 su bardağı krema

1 su bardağı bitter çikolata

Brownie için;

Sos tencerenizin içerisine tereyağını alın ve eritin.

Eriyen tereyağınızın altını kapatın ve çikolatayı ilave edip karıştırarak eritin.

Ardından soğuması için karıştırmaya devam edin.

Bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları alın ve çırpmaya başlayın.

Bu sırada toz şekeri ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Vanilya özütünü ilave edip çırpın.

Çikolatalı tereyağını yavaş yavaş ilave ederek sürekli çırpmaya devam edin.

Ardından unu ilave edip bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru karıştırın.

24 cm’lik kilitli kek kalıbınızın tabanına ve kenarlarına fırın kağıdı kesip yerleştirin.

Hazırladığınız brownieyi kek kalıbınıza dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız brownieyi tezgaha alın ve soğumaya bırakın.

Cheesecake harcı için;

Ayrı bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve toz şekeri ilave edip çırpın.

Hacimlenince labne peyniri, mascarpone peyniri ve vanilya özütünü ilave edip çırpmaya devam edin.

Üzeri için;

Sos tencerenizin içerisine kremanızı alın ve ısıtın.

Isınan kremanızı ocaktan alın ve çikolatayı içerisine ekleyip karıştırın.

Hafif yoğun bir kıvam elde edince kenara alın.

Birleştirmek için;

Soğuyan brownienizin üzerine hazırladığınız peynirli harcı ekleyin.

Fırınınızı 150 dereceye düşürün.

Cheesecake kalıbınızı birkaç kez tezgahınıza vurun ve içinde kalan fazla havasını çıkartın.

Ardından fırına alın ve 15 – 20 dakika pişirin.

Pişen cheesecake’inizi soğutun ve üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.

Dilimleyerek servis edin.