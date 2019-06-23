Brezilya’dan farklı galibiyet Brazilya, Copa America A Grubu son maçında Peru’yu 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Brazilya, Copa America A Grubu son maçında Peru’yu 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl 46.’sı düzenlenen Copa America’nın A Grubu son maçında ev sahibi Brezilya, sahasında Peru’yu 5-0 ile geçti. 7 puanla grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Brezilya’ya, Corinthians Arena’da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Casemiro, 19. dakikada Firmino, 32. dakikada Everton, 53. dakikada Daniel Alves ve 90. dakikada Willian kaydetti. Ayrıca 90+4. dakikada Gabriel Jesus, penaltı atışından yararlanamadı.

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