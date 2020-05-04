Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 275 artışla 7 bin 25'e, vaka sayısı da 4 bin 588 artarak 101 bin 147'ye yükseldi.Ayrıca, ülkede 42 bin 991 kişi iyileşirken, hayatını kaybedenlerden 1364 kişinin ölüm sebebi ise netleştirilmeye çalışılıyor.Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.