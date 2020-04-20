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Dünya

Brezilya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi öldü.

2020-04-20 01:23:00 -
Brezilya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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