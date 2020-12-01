Brezilya'da banka şubesini soyan hırsızlar Criciuma kentinde terör estirdi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da bir banka şubesine saldıran onlarca soyguncu gece ülkenin güneyindeki Criciuma kentinin sokaklarında terör estirdi.

Globo televizyonu, Santa Catarina eyaletinde Criciuma sakinleri tarafından çekilen, siyahlar içinde, kapüşonlu ve silahlı kişilerin şehrin sokaklarında dolaştığı ve insanları rehin aldığı anların görüntülerini yayınladı.

Criciuma'ya 10 kadar araçla giren ve polisin duruma acil müdahalesini engellemek amacıyla 220 bin nüfuslu şehrin giriş noktalarını kapatan 30 civarında saldırganın kuşatmasının, iki saat sürdüğü belirtildi.

Üzerinde delik açılmış bir banka kasasının, saldırganların kaçarken kullandığı araçlardan oluşan konvoyun ve kentin bir bölgesinde yere saçılan banknotların görüntüleri de basına yansıdı.

Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro, olay sırasında Twitter'da vatandaşları "çok iyi hazırlanmış hırsızlar tarafından büyük boyutta soygun" düzenlendiği konusunda uyardı.

Salvaro, paylaştığı videoda "Criciuma belediye başkanı olarak sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın." dedi.

Soygun sırasında iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

