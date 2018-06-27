Brezilya turladı, Meksika ile eşleşti

Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya ile Sırbistan, Moskova'da karşı karşıya geldi. Yenilmesi halinde elenecek, kazanması halinde ise grubu lider tamamlayacak Brezilya, kendi göbeğini kendi kesti ve Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi.

COUTINHO, PELE'NİN ARDINDAN İLK KEZ...

Turnuvada gösterdiği futbolla Brezilya'nın en iyi ismi olarak göze çarpan Coutinho, 36. dakikada sahneye çıktı ve attığı harika pas ile Paulinho'yu buluşturdu. Paulinho'nun tek vuruşu ile Breziya 1-0 öne geçerken Coutinho bu asist ile tarihe geçti. 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Coutinho, Pele'nin ardından Dünya Kupası'nın ilk 3 maçında da skora katkıda bulunan ilk Brezilyalı oldu.

THIAGO SILVA RAHATLATTI

İkinci yarıda Sırbistan rakip alanda baskı yaratırken Brezilya, 68. dakikada maçı kopartan golü buldu. Neymar'ın kullandığı korner atışında Thiago Silva kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

SON 16 TURUNDA RAKİP MEKSİKA

Bu sonucun ardından Brezilya, grubunu 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile lider tamamlarken son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak. Sırbistan ise 3 puan ile turnuvaya veda etti.