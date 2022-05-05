Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Amerikan Merkez Bankası yılın ikinci faiz artışı kararını alırken, küresel merkez bankaları da bu karar karşısında sıkılaştırıcı politikalarına devam ediyor.

Bu bankalardan biri Brezilya Merkez Bankası oldu. Banka, politika faizi olan Selic oranının 1 puan artışla yüzde 12,75 seviyesine yükseltti. Böylelikle bankanın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz artışı 10,75 puana ulaştı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bankanın politika faizini yüzde 12,75 seviyesine çıkaracağı yönündeydi.

Sıkılaştırma politikasına devam eden Brezilya Merkez Bankası önümüzdeki toplantı için de faiz artışı sinyali verdi. Karar metninde dezenflasyon süreci güçlenene ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar bankanın stratejisine devam edeceği vurgulandı.

Fed'den yılın ikinci faiz artışı

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi. Metinde “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” ifadesi yer aldı.

Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, doğrudan ABD halkına seslendiğini belirterek enflasyonun düşürülmesinde Fed’in görevine vurgu yaptı. Powell 75 baz puanlık faiz artışının aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtti.