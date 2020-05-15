Brezilya medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu! İşte o isim

Br.bolavip.com adlı internet sitesi, Milan ve Fenerbahçe'nin, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Caio Roque için temasta olduğunu okuyucularına aktardı.

Brezilya medyası duyurdu

18 yaşındaki Flamengolu, Milan ve Fenerbahçe'nin radarında.

Oyuncu, yakın zamanda Brezilya kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Ayrıca, 70 milyon €'luk bir sözleşme fesih maddesi var.

Milan, Theo Hernandez'in yerine aynı rolde olan bir ismi arıyor ancak şu anda Milan kulübü Caio Roque için somut bir adım atmadı.

Şu anda sadece Türkiye Süper Lig takımı Fenerbahçe oyuncuyla iletişime geçti. Ayrıca onunla sözleşme imzalamak için en istekli kulüp durumunda.”