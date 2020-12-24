  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brezilya, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
Aktüel

Brezilya, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:37:35 -
Brezilya, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi.

Resmi gazetede yayımlanan kararda, İngiltere'den direkt ve aktarmalı tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Kararda, ayrıca son 14 gün içinde İngiltere'de bulunan yabancıların başka güzergahlar üzerinden Brezilya'ya uçamayacakları belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya ve Hindistan'ın olduğu 40'tan fazla ülke seyahat yasağı getirmişti.

Worldometer internet sitesine göre, bugüne dek 7 milyon 366 bin 667 Kovid-19 vakasının görüldüğü, virüs nedeniyle 189 bin 264 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

- Meksika

Öte yandan Latin Amerika ülkesi Meksika'da ise Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde tedavi gören hasta sayısının salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştığı bildirildi.

18 bin 301'e ulaşan hasta sayısı, temmuzda ulaşılan en yüksek düzeyi binde 4 aştı.

Salgının merkez üssü başkent Meksiko'da hastanelerde doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne dek 1 milyon 350 bin 79 vakanın görüldüğü, 120 bin 311 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da halen 224 bin 520 aktif vaka bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay