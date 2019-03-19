Brezilya Devlet Başkanından Trump’a Venezuela desteği

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştü. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Trump’a Venezuela için destek verdiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu ağırladı. Trump, Beyaz Saray’da yeni bir güney yarım küre ittifakını başlatmayı umduğu Brezilyalı meslektaşı ile bir görüşme yaptı. Venezuela krizinin ele alındığı toplantı öncesinde Bolsonaro, Venezuela’yı kurtarma çağrısı yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeden önce "Venezuela’mızın sorununu çözmeliyiz. Venezuela bu şekilde devam edemez. Ülke özgür bırakılmalı. Açıkça ABD’ye bu hedefe ulaşması için destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ise ABD için görüşmenin Güney Amerika devi ile ilişkileri güçlendirmek için tarihi bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda Brezilya’ya yakın olmaya çalışsak da, önceki yönetimlerde zor oldu” itirafında bulundu.