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Aktüel

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:10:12 -
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi

ANKARA (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele devam ederken, spor ve güzellik salonlarının hizmet verebileceğini belirtti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Bolsonaro resmi konutundan çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ekonomi olmadan ne doktorlar ne hastaneler ne de hayat, hiçbir şey olamaz." dedi.

Bazı yetkililer ve yerel yönetimlerin Kovid-19'a karşı önlemleri çok abarttığını ve ekonomiye zarar verdiğini öne süren Bolsonaro, bu dönemde spor salonları ve kuaförlerin hizmet verebileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Nelson Teich, Bolsonaro'nun spor ve güzellik salonlarının yeniden açılması kararıyla ilgili bakanlığına danışılmadığını belirtti.

Brezilya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 530 artışla 11 bin 653'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.


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