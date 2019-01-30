Brent petrolün varili 61,47 dolar

Düne 61,14 dolardan başlayan ve gün içinde 61,67 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 61,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,3 artışla 53,48 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün TSİ 22.00'de duyuracağı faiz kararına işaret ederek, Fed'in faiz artırmasının düşük bir olasılık olduğunu belirtti.

Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı düşüş gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, petrol fiyatlarının endeksli olduğu Amerikan dolarındaki değer kaybı nedeniyle dünya genelinde ham petrol talebinin artış gösterdiğini ve bunun fiyatları yukarı çektiğini kaydetti.

Ayrıca ABD'nin Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımların ardından küresel piyasalarda oluşan arz sıkıntısı endişesi fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Brent petrolde, teknik olarak 61,54 ila 61,86 dolar aralığının direnç, 60,90 ila 61,22 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.