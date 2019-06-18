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Brent petrolün varili 60,80 dolar

18 Haziran 2019 Salı 09:55
Brent petrolün varili 60,80 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 60,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,91 dolardan alıcı buldu.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentileri ve ticaret savaşlarının kızışması dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'li küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, küresel ekonomik büyüme beklentilerindeki bozulma ve artan ticaret savaşı risklerine işaret etti.

Fitch Ratings tarafından geçen yıl yüzde 3,2 seviyesinde büyüme kaydeden küresel ekonominin, bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 2,7 büyüme göstereceği tahmin edildi.

ABD'li yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşu Bank of America Merrill Lynch de yılın ikinci yarısına dair petrol fiyatları tahminini aşağı çektiğini duyurdu. Brent türü ham petrolün varil fiyatının yılın ikinci yarısında 68 yerine 63 dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, haziran sonunda beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantının temmuzun ilk haftasına ertelenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,78 ile 61,05 dolar aralığının direnç, 60,72 ile 60,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:55
  1. ABD
  2. Brent Petrol
  3. ham petrol
  4. petrol

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