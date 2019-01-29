0553 313 94 23

Brent petrolün varili 60,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,38 dolardan işlem görüyor.

29 Ocak 2019 Salı 09:34
Brent petrolün varili 60,38 dolar

Dün 61,16 dolardan başlayan ve gün içinde 59,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 60,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,8 artışla 52,48 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dün ABD yönetiminin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasına işaret ederek, Venezuela'nın petrol ihracatının olumsuz etkileneceğini ve bu nedenle küresel piyasada arz düşüşü endişelerinin yaşandığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptıkları açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını kaydederek, bu kapsamda PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

Öte yandan Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve ABD'nin petrol üretimindeki artış fiyatların yükselmesini engelliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 60,40 ila 60,79 dolar aralığının direnç, 59,62 ila 60,01 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:34
  1. Brent Petrol
  2. petrol fiyatları
  3. Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merk
    1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca..
    2. Organik Fransız kozmetik markası..
    3. HDP’nin desteği hem Kürtlere, hem..
    4. Eski milletvekili Süleyman Yıldırım..
    5. Marketten aldığı pet şişedeki su bakın..
    6. Citroen’in Türkiye’deki faaliyetlerini..
    7. Araç sahiplerine müjde! Benzine..
    8. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin..
    9. CHP, terörle anılanlara ve hırsızlara..
    10. "Cep telefonunda taksit düzenlemesi..
    11. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    12. "İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"
    13. Benatia, Katar ligine gitti
    14. İran'da hava kirliliği
    15. Hibrit otomobil nedir? hibrit otomobil..
    16. Hulusi Akar: Her türlü hazırlık tamam
    17. Akar: "(Üs bölgesine yönelik..
    18. CHP'den HDP güzellemesi: HDP'yi..
    19. Akar: "Bazı hainler olayları..
    20. Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı