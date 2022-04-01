Brent petrolde düşüş!
Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın biraz durulması sonrası brent petrol fiyatı 104 dolar seviyesine kadar düştü.
Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 1 Nisan 2022'de de devam ediyor.
Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.
Bir varil brent petrol kaç litre?
SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).
Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.
Bütün ham petroller eş değerde değildir.