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Ekonomi Brent petrolde düşüş!
Ekonomi

Brent petrolde düşüş!

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın biraz durulması sonrası brent petrol fiyatı 104 dolar seviyesine kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 09:40:00 -
Brent petrolde düşüş!

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 1 Nisan 2022'de de devam ediyor.

Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.

Bir varil brent petrol kaç litre?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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